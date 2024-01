Quatro dias depois de ter anunciado o fim da carreira como futebolista profissional, a internacional espanhola Virginia Torrecilla é reforço do CD Atlético Baleares, da terceira divisão espanhola, anunciou o clube, na segunda-feira.

Aos 29 anos, e depois de uma carreira com passagens por UD Collerense, Barcelona, Montpellier, Atlético de Madrid e Villarreal, Torrecilla, natural das ilhas Baleares, volta a casa para ajudar um clube da sua terra e tentar a subida à II Liga feminina. De recordar que Torrecilla superou um tumor cerebral, tendo sido forçada a parar em maio de 2020, com 25 anos. O regresso seria emocionante, em janeiro de 2022, no Barcelona-Atlético Madrid, da Supertaça.

«Virginia toma esta decisão para poder ficar mais perto da sua família e voltar à sua terra natal. Adere ao projeto para se manter ligada a esta modalidade e ajudar a equipa que disputa a 2.ª RFEF a conseguir a promoção à categoria de prata do futebol espanhol», refere o clube, em comunicado.

Virginia Torrecilla llega al #ATBFem para seguir mostrando su magia sobre el verde.



