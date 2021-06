Yann Bisseck não vai continuar no Vitória de Guimarães.

Em comunicado publicado no site oficial, o clube anunciou que não vai acionar a cláusula de compra estabelecida aquando do acordo com o Colónia, pelo que o defesa-central vai regressar ao emblema germânico.

Bisseck chegou a Guimarães no início desta temporada. Sai agora depois de nove jogos na equipa B e nenhum na equipa principal.