Portugal continental está sob aviso amarelo esta segunda-feira, devido à previsão de chuva e possíveis trovoadas, além da queda de granizo, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

Este aviso, que se prolonga até às 18h00 abrange todos os distritos do continente.

Também a costa de Portugal continental está sob aviso, devido à ondulação, entre as 12h00 desta segunda-feira e as 12h00 de terça-feira. O mesmo acontece quanto à a costa Norte da ilha da Madeira e a costa da ilha de Porto Santo, face ao estado do mar.

Esta segunda-feira, é esperada precipitação por vezes forte e acompanhada de trovoada, que poderá ser de granizo. É provável ainda vento forte no litoral e nas terras altas e uma descida assinalada da temperatura máxima.

Note-se que o IPMA emite aviso amarelo quando existe risco para determinadas atividades.