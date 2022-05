O bom tempo vem para ficar. Esta quinta-feira, as temperaturas já começaram a subir e a tendência é para que este cenário se mantenha.



Quem o diz é a meteorologista do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) Paula Leitão, que adianta que para o fim de semana os termómetros vão ultrapassar os 30 graus em alguns pontos do país.



«A situação nos próximos dias é bastante estável, com sol e tempo seco», disse a especialista, citado pela CNN Portugal.

Paula Leitão garante que esta situação deverá manter-se pelo menos nos primeiros dias da próxima semana, uma vez que ainda não há previsões para além dessa data, mas a tendência deverá ser favorável.

«A tendência é para que as temperaturas se mantenham altas, com vento fraco a temporariamente moderado. Não vai arrefecer muito à noite», explicou a meteorologista.

Assim sendo, para este sábado, são esperadas máximas de 31 graus para Lisboa (que, juntamente com Beja, vão ser os distritos mais quentes), 27 para o Porto e 26 para Faro.