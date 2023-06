Sete distritos de Portugal Continental estão neste domingo sob aviso amarelo devido à previsão de chuva e trovoada. Na Madeira, há previsão de agravamento do estado do tempo para segunda-feira, com duas regiões sob aviso vermelho e outra sob aviso laranja.

Os avisos do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) são válidos entre o meio-dia e as 21h00 deste domingo para os distritos de Bragança, Castelo Branco, Coimbra, Guarda, Portalegre, Vila Real e Viseu.

No arquipélago da Madeira, o IPMA indica que as regiões montanhosas e a costa sul da ilha vão estar sob aviso laranja devido à precipitação entre as 12h00 e as 15h00 de segunda-feira, prevendo-se depois um agravamento da precipitação que fez subir o nível para vermelho, entre as 15h00 de segunda-feira e as 15h00 de terça-feira.

