Gerardo ‘Tata’ Martino divulgou nesta segunda-feira a lista de convocados da seleção do México para o Campeonato do Mundo de 2022, sem o nome de Diego Lainez, médio do Sp. Braga.

Raúl Jiménez e Rogelio Funes Mori, dois avançados ex-Benfica, e Héctor Herrera, médio ex-FC Porto, fazem parte da convocatória.

Jesús Tecatito Corona fica de fora devido a uma grave lesão.

No Qatar, o México defrontará Argentina, Polónia e Arábia Saudita no Grupo C.

Lista de 26 convocados:

Guarda-redes: Guillermo Ochoa (América), Alfredo Talavera (FC Juárez) e Rodolfo Cota (León).

Defesas: Jorge Sánchez (Ajax, Hol), Kevin Álvarez (Pachuca), Néstor Araújo (América), José Juan Vázquez (Cremonese, Ita), Héctor Moreno (Monterrey), César Montes (Monterrey), Gerardo Arteaga (Genk, Bel) e Jesús Gallardo (Monterrey).

Médios: Andrés Guardado (Betis, Esp), Héctor Herrera (Houston Dynamo, EUA), Carlos Alberto Rodriguez (Cruz Azul), Erick Gutiérrez (PSV, Hol), Luis Chávez (Pachuca), Edson Alvaréz (Ajax, Hol), Orbelin Pineda (AEK, Gre) e Luis Romo (Monterrey).

Avançados: Roberto Alvarado (Guadalajara), Alexis Vega (Guadalajara), Hirving Lozano (Nápoles, Ita), Raul Jiménez (Wolverhampton, Ing), Uriel Antuna (Cruz Azul), Henry Martín (América) e Rogelio Funes Mori (Monterrey).