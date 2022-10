Morreu Adriano Moreira.

O antigo Ministro do Ultramar no período da ditadura e antigo presidente do CDS completou 100 anos em setembro deste ano e foi o político com a maior longevidade da história democrática portuguesa.

Condecorado pelo Presidente da República em junho com a Grã-Cruz da Ordem de Camões, Adriano Moreira destacou-se não só como estadista e político, mas também como professor universitário e pensador em matérias de Relações Internacionais e de Educação.

Ex-membro do Conselho de Estado indicado pelo CDS-PP, Adriano Moreira teve um percurso académico e político dividido entre dois regimes, tendo sido ministro do Ultramar no Estado Novo, de 1961 a 1963, e presidente do Centro Democrático e Social (CDS) em democracia, de 1986 a 1988.

