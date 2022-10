Lula da Silva foi eleito presidente do Brasil neste domingo, ao derrotar Jair Bolsonaro na segunda volta das eleições.

Numa segunda volta muito disputada, o candidato do Partido Trabalhista bateu o até agora presidente (do Partido Liberal) com perto de 51 por cento dos votos.

Luiz Inácio Lula da Silva volta assim à cadeira do poder no maior país da América do Sul, 12 anos depois de ter deixado o cargo que ocupou de 1 de janeiro de 2003 a 1 de janeiro de 2011.

O Presidente da República Marcelo Rebelou de Sousa e o primeiro-ministro António Costa já deram os parabéns ao novo presidente do Brasil.

«O Presidente da República felicita o Presidente Luiz Inácio Lula da Silva pela eleição como Presidente da República Federativa do Brasil, com a certeza de que o mandato, que vai iniciar em janeiro próximo, corresponderá a um período promissor nas relações fraternais entre os povos brasileiro e português e por isso também entre os dois Estados», lê-se numa nota colocada no site da Presidência da República.

Já António Costa mostrou-se entusiasmado com o trabalho conjunto que, prevê, seja levado a cabo nos próximos anos.

Já tive a oportunidade de felicitar calorosamente @LulaOficial pela sua eleição como Presidente da República do Brasil. Encaro com grande entusiasmo o nosso trabalho conjunto nos próximos anos, em prol de #Portugal e do #Brasil, mas também em torno das grandes causas globais. — António Costa (@antoniocostapm) October 30, 2022

(artigo atualizado)