Precisa de abastecer o seu carro? Aproveite antes do início de 2023, porque os combustíveis devem aumentar após a entrada no novo ano.

O preço do gasóleo deverá subir em média cerca de 0,5 cêntimos por litro, a partir da próxima segunda-feira, sendo que o da gasolina deve registar um aumento de aproximadamente 5,5 cêntimos por litro, disse à CNN Portugal uma fonte do mercado, com base no preço do petróleo e dos produtos refinados nos mercados internacionais.

A confirmarem-se estas alterações de preço, e tendo em conta o preço médio de venda que estava a ser praticado esta quinta-feira, no início da próxima semana o litro do gasóleo deverá ser situar-se num valor médio de 1,61 euros por litro, e o da gasolina a 1,66 euros por litro.

SAIBA MAIS NA CNN PORTUGAL

Olhando para a evolução dos preços ao longo de 2022, e a concretizarem-se estes aumentos, o preço médio da gasolina registará na próxima segunda-feira o mesmo valor a que era vendido a 1 de janeiro de 2022. Já o preço do gasóleo estará 12 cêntimos acima do valor do início do ano.

Se olharmos para os valores praticados antes do início da invasão da Ucrânia pela Rússia, verifica-se que tanto a gasolina como o gasóleo se encontram a valores inferiores aos que eram, então, praticados: gasolina a 1,81 euros por litro e gasóleo a 1,66 euros por litro.