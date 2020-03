Espanha registou nas últimas 24 horas 324 vítimas mortais e 4.946 novos infetados por Covid-19, de acordo com o boletim diário publicado pelas autoridades de saúde locais.

No total, aquele país teve, desde o início do surto, 24.926 casos do novo coronavírus, dos quais 1326 resultaram em mortes e 2.125 ficaram curados.

A região espanhola mais afetada pela pandemia de Covid-19 continua a ser Madrid, a capital, com 8.921 casos e 804 vítimas mortais.