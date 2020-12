O presidente do Governo da Madeira, Miguel Albuquerque, revelou esta segunda-feira que foram detetados na região 18 casos da nova estirpe da covid-19.

«Foram detetados 18 casos, 17 provenientes do Reino Unido e um de Lisboa e Vale do Tejo», disse o político, em declarações sobre as quais pode ler mais no site da TVI24.

«Nós próprios vamos fazer uma análise genética de um conjunto de casos que foram detetados ao longo dos últimos meses na Madeira para ver se essa variante do vírus chegou a estar na Madeira, está na Madeira ou não», continuou depois.

Refira-se que a nova estirpe do coronavírus foi identificada no Reino Unido e apresenta-se como mais contagiosa.