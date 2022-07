Várias pessoas foram atingidas este domingo num tiroteio num centro comercial de Copenhaga, na Dinamarca, avança a agência Reuters.

A polícia de Copenhaga adiantou que foram destacados agentes para o local, após relatos de um tiroteio. As pessoas foram aconselhadas a manterem-se paradas dentro centro comercial, aguardando pela ajuda da polícia.

As autoridades indicaram entretanto, através de uma publicação no Twitter, que já foi detido um suspeito relacionado com o tiroteio.

«No momento, não temos a oportunidade de falar mais sobre a identidade da pessoa. Estamos presentes no Fields (Centro Comercial) e estamos a trabalhar para formar uma visão geral. Atualizaremos aqui assim que pudermos», pode ler-se.

A polícia não forneceu, contudo, mais informações sobre a detenção, nem sobre o número de vítimas.

