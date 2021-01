Apoiantes de Donald Trump invadiram o Capitólio nesta quarta-feira.

Milhares de manifestantes decidiram protestar perante o edifício do Congresso, face ao cenário de confirmação de Joe Biden como novo presidente dos Estados Unidos.

A dada altura os apoiantes de Trump quebraram as barreiras de segurança e invadiram as escadarias do edifício, obrigando à evacuação do mesmo.

A polícia disparou gás lacrimógêneo, mas foi preciso chamar reforços para responder à situação.