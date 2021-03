João Loureiro foi ouvido nesta quinta-feira pelas autoridades portuguesas no âmbito do inquérito aberto pelo Ministério Público após a apreensão de mais de meia tonelada de cocaína no interior de um avião em Salvador, no Brasil.

«Após ter sido contactado, e de eu ter solicitado que pudesse prestar depoimento no prazo mais curto possível, fui hoje ouvido através de inquirição pelas autoridades competentes nacionais (depois de o ter feito no devido tempo perante as autoridades competentes brasileiras) no sentido de prestar todos os esclarecimentos sobre o acontecido com o avião da Omni, em Salvador, bem como sobre toda a factualidade eventualmente conexa», referiu o ex-presidente do Boavista numa mensagem escrita enviada à agência Lusa.

João Loureiro, que regressou a Portugal a 5 de março, disse estar «aliviado» e reiterou a confiança nas autoridades dos dois países. «Sinto-me aliviado e muito satisfeito pela forma tão rápida e profissional como tudo aconteceu, sendo que, obviamente, tentei colaborar o mais possível, no sentido do apuramento da verdade sobre tudo que se passou. Confio plena e absolutamente na experiência e capacidade das autoridades nacionais competentes, tal, como, aliás, nas brasileiras», disse, lembrando que o processo está em segredo de justiça e que, por isso, não pode prestar mais declarações públicas.

«Assim, e apesar de muitas e enormes falsidades e mentiras publicadas a meu respeito nas passadas semanas, não prestarei, até momento oportuno, mais quaisquer declarações públicas sobre a matéria, aproveitando apenas, para, como o futuro melhor do que qualquer outra coisa provará, reafirmar vincadamente que sou completamente alheio ao acontecido», acrescentou João Loureiro.