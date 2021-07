Portugal registou nas últimas 24 horas mais oito mortes por covid-19 e 1.782 novas infeções, de acordo com o relatório mais recente da Direção-Geral da Saúde. Na última segunda-feira foram reportados 1.483 casos e cinco óbitos.

O número de internamentos continua a subir e há agora 729 doentes internados (+57), 163 em unidades de cuidados intensivos, o que representa uma subida de dez relativamente ao dia anterior.

Mais de mil pessoas (1.028) foram dadas como recuperadas, havendo agora mais 746 casos ativos do vírus em Portugal, num total de 46.048.

A Região de Lisboa e Vale do Tejo continua a ser a mais afetada, com mais 864 infeções (e três óbitos), quase metade do total no continente e nas ilhas. Segue Norte (536) e o Algarve, com 202 novos casos.

