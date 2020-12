O inspetor coordenador que dirigia o gabinete de inspeção do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF) demitiu-se esta terça-feira do cargo que ocupava.

João Ataíde sai após as declarações do ministro a Administração Interna, Eduardo Cabrita, que afirmou no Parlamento que tinha ordenado a abertura de um processo ao inspetor depois de este ter escrito no relatório que as imagens de videovigilância não permitiam confirmar a existência de agressões que acabaram por levar à morte do cidadão ucraniano Homeniuk em março deste ano.

Recorde-se que na semana passada Cristina Gatões, diretora-geral dos serviços, também abandonou o cargo que ocupava.