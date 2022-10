A Unidade de Combate à Corrupção da Polícia Judiciária (PJ) está a realizar, na manhã desta terça-feira, buscar na GFK, empresa que mede as audiências de televisão em Portugal.

Em causa, de acordo com a CNN Portugal, estão suspeitas de adulteração dos resultados, com consequências diretas no mercado publicitário.

O inquérito, noticia a CNN, corre no DIAP de Lisboa há cerca de um ano e meio e a investigação foi delegada na PJ.