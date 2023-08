Uma peregrina francesa que veio a Portugal para as Jornada Mundial da Juventude (JMJ) morreu aos 62 anos, depois de uma queda sofrida na casa de acolhimento.

«Na Santa Missa celebrada pelo Papa Francisco esta manhã na Nunciatura estavam quatro familiares da francesa, animadora catequética de 62 anos, que veio a Lisboa para a JMJ e faleceu nos últimos dias devido a um acidente em casa onde ela estava hospedada», lê-se, na nota divulgada pela Santa Sé na quinta-feira.

Leia mais na CNN Portugal.

No primeiro do evento, a porta-voz da Fundação JMJ havia revelado aos jornalistas que uma peregrina francesa estava hospitalizada na sequência de um acidente no local onde estava acolhida.