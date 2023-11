As temperaturas vão descer já a partir da próxima segunda-feira (dia 20) em Portugal Continental, devido à chegada de uma massa de ar polar ao país. A segunda quinzena de novembro será marcada por tempo mais frio, mas também menos chuvoso do que o habitual para esta altura do ano.

Segundo as previsões do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), as temperaturas em Lisboa vão descer cerca de seis graus, para os 16º, enquanto no Porto a descida é menos acentuada e deverá situar-se nos três graus.

Nos Açores e na Madeira, porém, as temperaturas deverão situar-se acima da média.