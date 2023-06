Fernando Ribeiro, vocalista dos Moonspell, teve de ser assistido após um concerto na quinta-feira, em Gdánsk, na Polónia.

Nas redes sociais, o músico explicou que teve um problema no estômago, agravado «pela sensação de exaustão e uma depressão» que o têm afetado ultimamente.

«Estou atualmente a ser observado num hospital de Lisboa e tenho a certeza de que tudo ficará bem. O meu problema de saúde é uma condição estomacal, nada a ver com drogas (que eu não uso) ou álcool (não tenho bebido ultimamente), piorado pela sensação de exaustão e (sim) depressão que me atinge ultimamente e que vou superar com o tempo», escreveu.

Na mesma mensagem, Fernando Ribeiro agradeceu e pediu desculpas ao público presente no Mystic Festival, e reconheceu que viveu o «concerto mais difícil» em 30 anos.

«A vida, ultimamente, não tem sido gentil comigo. A pandemia, o regresso com três meses de digressão em condições duras, assuntos pessoais, o estado feio do nosso mundo e alguns problemas de saúde têm-se acumulado e ontem esmaguei sob o peso à vossa frente», confessou ainda.