Portugal registou, nas últimas 24 horas, mais 49 óbitos associados à covid-19 e mais 27.916 novos casos de infeção, indica o boletim diário epidemiológico desta segunda-feira, da Direção-Geral da Saúde (DGS).

Há mais 72 pessoas internadas, para um total de 2.469. Em unidades de cuidados intensivos estão 160 pacientes, o mesmo número de domingo.

Dos novos óbitos a lamentar, 24 foram registados na região Norte, 11 em Lisboa e Vale do Tejo, oito no Centro, quatro no Algarve, um no Alentejo e um na Madeira.

Dos novos casos registados, 14.536 foram no Norte, 7.038 em Lisboa e Vale do Tejo, 3.362 no Centro, 983 no Algarve, 798 nos Açores, 662 no Alentejo e 537 na Madeira.

O R(t) nacional situa-se em 1,13 e, no Continente, em 1,14. A incidência nacional é de 6836,6 casos de infeção por 100 mil habitantes e, no Continente, de 6848,7 casos de infeção por 100 mil habitantes.

Há mais 39.596 recuperados e menos casos ativos, uma diminuição rara nas últimas semanas, para 586.150 casos ativos.

Em vigilância estão mais 8.578 pessoas, para um total de 633.177.