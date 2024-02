A circulação automóvel na Ponte 25 de Abril vai estar cortada nos dois sentidos na madrugada de domingo, entre as 00h00 e as 07h00, para trabalhos nas juntas de dilatação no viaduto de acesso norte.

Em comunicado, na quinta-feira, a Infraestruturas de Portugal (IP) informou que, «para continuação dos trabalhos que estão a ser desenvolvidos nas juntas de dilatação do tabuleiro rodoviário do viaduto de acesso norte, será necessário proceder a um novo corte do trânsito automóvel na Ponte 25 de Abril em ambos os sentidos, na madrugada do dia 18 de fevereiro».

A empresa responsável pela gestão de infraestruturas rodoviárias sugere como alternativa de atravessamento entre as margens sul e norte do rio Tejo na região de Lisboa, entre as 00h00 e as 07h00, «a utilização da Ponte Vasco da Gama».

A IP justifica a necessidade «para garantir a boa execução da obra que tem como objetivo a melhoria dos níveis de qualidade, fiabilidade e disponibilidade da circulação automóvel na Ponte 25 de Abril».

A circulação rodoviária na Ponte 25 de Abril já esteve encerrada na madrugada de 28 de janeiro, entre as 00h00 e as 07h00, em ambos os sentidos, devido a obras de manutenção nas juntas de dilatação.

A Ponte 25 de Abril, inaugurada em 1966, liga a cidade de Lisboa, na margem norte do rio Tejo, através do Eixo Norte-Sul, Praça de Espanha, Amoreiras, Autoestrada A5 e Alcântara, ao concelho de Almada, no distrito de Setúbal, através da A2 e ramos de Almada e Costa da Caparica do Itinerário Complementar (IC) 20. A Ponte Vasco da Gama, que liga Sacavém ao Montijo, tem acesso na margem norte pelo IC17 (CRIL), A1, Sacavém, Segunda Circular e IC2 e, na margem sul, através da A12 e A33.