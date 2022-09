O Reino Unido de luto despede-se esta segunda-feira da sua venerada rainha. Com dezenas de milhares de pessoas nas ruas de Londres e centenas de milhões sintonizadas nas televisões para o funeral de Estado de Isabel II.

Com velório terminado às 06h30, a urna seguiu em procissão, do Westminster Hall até à Abadia de Westminster na Carruagem de Armas do Estado da Marinha Real, o rei Carlos III e a estante família real a acompanhar. De seguida teve início na Abadia de Westminster, o funeral de Estado com mais de 500 dignitários de todo o mundo presentes, destaque para a presença de representantes de países como a Coreia do Norte e o Irão. A urna chegará ao Castelo de Windsor por volta das 15h00 e será a última residência da rainha, ficando sepultada junto dos seus pais, o rei Jorge VI e a rainha Isabel I.

Isabel II, morreu no dia 8 de setembro, aos 96 anos, no Castelo de Balmoral, na Escócia.