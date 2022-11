Duas pessoas terão morrido após mísseis russos terem atingido a Polónia, disse um alto funcionário dos serviços de informações dos Estados Unidos.

A Polónia não confirmou essa informação, contudo, o porta-voz do governo, Piotr Müller, anunciou na rede social Twitter que o primeiro-ministro Mateusz Morawiecki convocou uma reunião urgente de segurança e defesa nacional.

O site polaco Onet cita fonte dos bombeiros, que confirma terem recebido «um relato de uma explosão».

«De facto, à chegada, confirmámos que algo assim tinha acontecido. Duas pessoas morreram no local. Neste momento, estamos a estabelecer-nos», afirmou o porta-voz dos bombeiros de Hrubieszów, Marcin Lebiedowicz.

Esta situação já suscitou várias reações. O secretário de imprensa do Pentágono, Patrick Ryder, não confirmou os relatos de um potencial ataque com mísseis russos à Polónia, mas garantiu que os EUA vão investigar o caso e defenderão «cada centímetro do território da NATO».

Os governos da Letónia, Estónia e Hungria também já se pronunciaram sobre as explosões ocorridas em território polaco.

Entretanto, o ministério da defesa da Rússia negou que os seus mísseis tenham cruzado a Polónia.

«As declarações dos media e autoridades polacas sobre a suposta queda de mísseis ‘russos’ na área de Przewoduv são uma provocação deliberada para agravar a situação. Nenhum ataque a alvos perto da fronteira do estado ucraniano-polaco foi feito por mísseis russos. Os destroços publicados pelos media polacos da cena na vila de Przewoduv não têm nada a ver com armas russas», disse, citado pelo The Guardian.