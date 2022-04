Dia 11 de maio é o último em que o Serviço de Estrangeiros e Fronteiras estará em funcionamento, e é até esse dia que os funcionários da instituição conhecem a sua situação profissional. Depois disso, o futuro é incerto.

À CNN Portugal (pode ler mais aqui), o presidente do Sindicato dos Funcionários do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras não esconde a preocupação com a situação.

«Até dia 12 de maio, todos sabemos que somos SEF, daí para a frente ninguém sabe o que seremos», disse Artur Jorge Girão.

«Recebo diariamente pedidos de pessoas a pedir esclarecimentos e eu não tenho nada para lhes dizer. Há uma enorme falta de respeito para com os funcionários. Não se sabe quem vai para onde, nem quem vai fazer o quê. Nada», acrescentou.

Também à CNN, algumas fontes ligadas ao SEF assumem que a situação que se vive na Ucrânia, com milhões de refugiados a fugirem do país, pode adiar a extinção do organismo, numa altura em que o volume de trabalho aumentou precisamente por causa dessa mesma situação.