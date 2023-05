A chave do Totoloto desta quarta-feira está a dar que falar, já que resultou numa sequência quase perfeita.

O sorteio ditou os números 1, 2, 3, 4, 6, além do 7, o número da sorte.

A ordem de saída das bolas, de resto, também ficou perto de uma sequência. Primeiro, saiu o número um, seguido do dois. Surgiu, então, o seis, ainda antes do três e do quatro (1-2-6-3-4). Por último, foi sorteada a bola com o número 7.

Quatro pessoas acertaram na chave vencedora e vão receber, cada uma, mais de três milhões de euros (3.087.482,97€). Segundo o site Jogos Santa Casa, outras 12 pessoas arrecadaram o segundo prémio, por terem acertado em cinco números, e vão receber quase dois mil de euros (1.998,04€).