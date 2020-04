Um incêndio florestal que deflagrou no sábado numa área de cerca de 20 hectares na zona de exclusão de Chernobyl, na Ucrânia, mobilizou, segundo a AFP, dois aviões, um helicóptero e 100 bombeiros e está a gerar apreensão.

Yehor Firsov, responsável pelos Serviços de Inspeção Ecológica, recorreu às redes sociais para dizer que a radiação está acima do normal no epicentro do incêndio que está a consumir parte da floresta dentro desse perímetro de 30 quilómetros criado após o desastre nuclear ocorrido a 26 de abril de 1986.

No sábado, as forças de emergência chegaram a admitir que estavam com problemas no combate às chamas devido ao aumento da radioatividade em alguns pontos, mas o Serviço Estatal de Emergências da Ucrânia já emitiu um comunicado no qual informa que os valores da radiação no local estão dentro dos limites normais.