Parte do filme do Velocidade Furiosa 10 vai ser filmado em Portugal, confirmou à agência Lusa a produtora portuguesa associada ao projeto, que terá «um enorme impacto economicamente, porque é investimento direto no país» (leia mais na CNN Portugal).

Sofia Noronha, da Sagesse Productions, revelou que estão previstas filmagens do mais recente filme da famosa saga nas regiões Norte, Centro e Lisboa «durante umas boas semanas», e que terá uma equipa a trabalhar de cerca de 600 a 700 pessoas, portuguesas e estrangeiras.

«Este tipo de produções abrange vários setores, carpintaria, construção, maquinaria, guarda-roupa, pequenos negócios, é uma área bastante completa», disse ainda Sofia Noronha, dizendo que a rodagem contará também com atores portugueses, ainda não anunciados.