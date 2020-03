Na Madeira em quarentena, e enquanto o novo coronavírus não dá sinais de abrandar, Cristiano Ronaldo não tem descurado a preparação física, para voltar a apresentar-se ao melhor nível quando as competições forem reatadas.

Prova disso foi uma publicação de Kátia Aveiro, irmã do internacional português, na Ronaldo aparece, em tronco nu, ao lado das irmãs e de outros familiares, que procuram seguir a receita do craque da Juventus. «E continuamos na luta, em casa, em família e cuidando do corpo e da mente», escreveu.