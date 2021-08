O FC Porto ganhou ao Arouca, Bruno Costa foi titular pela quarta vez seguida na Liga e nas bancadas teve uma visita muito especial. Pela primeira vez, o pequeno filho de Bruno, Lucas, esteve no Estádio do Dragão «a ver o papá a jogar».



Lucas, nascido em março de 2020, surgiu com uma camisola número 28, o número de Bruno Costa, e um nome simples: «Papá».



O momento foi registado pela companheira do atleta do FC Porto, Maria Moreira, que deixou uma mensagem para o médio: «Seremos sempre a tua maior força e o teu apoio incondicional. Somos um trio imbatível e temos tanto orgulho em ti



Bruno Costa foi um dos que comentou o momento. «Meu maior apoio», atirou o jogador.