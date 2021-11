Sérgio Conceição levou a família para uns dias em Itália, aproveitando a pausa para as seleções nacionais. O filho mais velho do treinador do FC Porto, e seu homónimo, completou 25 anos na sexta-feira e os pais presentearam-no com uma viagem a um país que já foi a casa dos Conceição.



O único ausente foi Rodrigo, devido aos compromissos com o Moreirense. Francisco Conceição estaria nos trabalhos da Seleção Nacional de sub21, mas está lesionado e aproveitou também esta merecida folga.



Moisés Conceição, atualmente nos sub23 do Leixões, o pequeno José e a mãe Liliana completaram o grupo excursionista.