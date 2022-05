João Félix está no Estádio da Luz a assistir ao clássico entre Benfica e FC Porto, e tem ao seu lado uma companhia nada habitual neste tipo de ocasiões: Margarida Corceiro.

É que a namorada do avançado do Atlético de Madrid é adepta confessa do Sporting, e presença sim habitual no Estádio de Alvalade. Ainda assim, teve o fair-play de ir à Luz assistir ao duelo entre águias e dragões.

Félix escreveu nas redes sociais que Corceiro tinha ido «apoiar o maior de Portugal», ao qual a jovem atriz respondeu: «O que estou aqui a fazer?»

O Atlético de Madrid, refira-se, defronta este domingo o rival Real Madrid, mas João Félix, lesionado, não deve ser opção para esse encontro.