Miguel Oliveira aproveitou a pausa no calendário do Mundial de MotoGP para dar o nó com a esposa.

Foi o próprio piloto de Almada a revelá-lo com uma fotografia do casamento nas redes sociais, ele que fala na «curva mais importante» da sua vida.

«Sinto-me feliz e um sortudo por partilhar a vida ao lado da minha mulher que é a minha cara-metade», escreveu ainda Oliveira.