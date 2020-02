Miguel Afonso, vogal da direção do Sporting, e Filipe Osório de Castro, vice-presidente do clube, apresentaram esta tarde queixa na PSP de Telheiras por agressões sofridas antes do jogo com o Portimonense, no domingo.

Os dois dirigentes do clube leonino apresentaram como testemunhas dois seguranças do Estádio de Alvalade e as imagens das câmaras do sistema interno do recinto.

O Sporting vai também constituir-se como assistente no processo.

Recorde-se que o Sporting informou na noite de domingo que Miguel Afonso tinha sido agredido por elementos da Juventude Leonina no interior do Estádio de Alvalade. Segundo os leões, a filha do vogal também foi insultada e cuspida e Filipe Osório de Castro foi alvo de tentativa de agressão.