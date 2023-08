Miguel Lopes ficou revoltado com o cartão vermelho direto que viu na primeira parte do Estrela Amadora-Vitória Guimarães, encontro referente à jornada inaugural da Liga 2023/24.

O experiente defesa recebeu ordem de expulsão ao minuto 21, na sequência de um lance disputado com Jota. O árbitro considerou que Miguel Lopes derrubou o extremo do Vitória quando este seguia na direção da baliza contrária.

Porém, através das redes sociais e com o jogo ainda a decorrer, o jogador do Estrela apresentou as marcas da disputa com Jota e considera que a falta devia ter sido assinalada ao contrário.

Veja as imagens: