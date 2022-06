Miguel Oliveira prepara-se para terminar a ligação à KTM e estará perto de um acordo com a Gresini-Ducati, assegurando dessa forma a continuidade no Moto GP.

Neste sábado, o piloto português foi «apanhado» a entrar na garagem da escuderia com o seu pai e Paolo Ciabatti, o diretor desportivo da equipa Ducati.

Entretanto, a SportTV garante que o acordo entre Miguel Oliveira e a Gresini-Ducati já está garantido, embora ainda não haja confirmação.

Well well well, the things you see in the paddock. Miguel Oliveira, his father/manager Paulo, and Paolo Ciabatti walking into the Gresini Racing garage…. 📝 pic.twitter.com/afbJQl6W4O