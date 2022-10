Miguel Oliveira vai partir do 11.º lugar no Grande Prémio da Tailândia, prova do Mundial de MotoGP que se realiza neste domingo.

O piloto português da KTM chegou à Q2 e ficou à frente de Brad Binder, o seu companheiro de equipa.

Marco Bezzecchi (Ducati) garantiu a pole position na Tailândia.

