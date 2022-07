O Milan anunciou a contratação de Divock Origi, ex-avançado do Liverpool e que ficou livre neste mercado de transferências.

De acordo com o campeão italiano, o jogador belga assinou com o clube até junho de 2026.

Nascido em Ostend, na Bélgica, Origi despontou no Genk e no Lille, clube pelo qual se estreou no futebol sénior. Com 16 golos apontados pelo emblema do norte de França, o internacional belga atravessou o Canal da Mancha, mudou-se para Inglaterra e representou o Liverpool até esta temporada, com um empréstimo ao Wolfsburgo pelo meio.

Origi tem 32 internacionalizações pelos belgas.