Zlatan Ibrahimovic não é muito de elogios. A menos que o alvo dos elogios seja… Zlatan Ibrahimovic.

E também por isso, as palavras do mítico avançado sueco para Rafael Leão ganham ainda mais peso.

O vídeo agora divulgado pelo Milan durante as celebrações do título mostra Ibrahimovic a falar um pouco sobre algumas das figuras pela conquista do Scudetto, e as palavras sobre Leão não deixam dúvidas: Ibrahimovic gosta do português que foi eleito o melhor jogador do campeonato.

«Onde está o Rafa? Anda cá, Rafa. O nosso homem, o nosso fenómeno e nosso futuro. Não são necessárias mais palavras, meu amigo. Tu fizeste uma época bilhante. Agora mantém os pés no chão e trabalha ainda mais no duro porque isto é apenas o início», atirou Zlatan, perante a timidez de Rafael Leão.