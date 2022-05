No passado fim de semana, o Milan conquistou a liga italiana 11 depois. No plantel «rossoneri» está Zlatan Ibrahimovic, que tinha estado no último título da equipa de Milão, em 2011.

Esta temporada foi difícil para o avançado sueco, que viveu fustigado de lesões. Ibrahimovic foi operado ao joelho esquerdo e enfrenta uma paragem entre sete a oito meses. Esta quinta-feira, Ibrahimovic relatou nas redes sociais o período difícil vivido.

«Durante os últimos seis meses joguei sem um ligamento no joelho esquerdo. Só pude treinar com a equipa dez vezes nos últimos seis meses. Levei mais de 20 injeções. Mal dormi por causa da dor. Nunca sofri tanto dentro e fora do campo», confidencia o jogador de 40 anos.

Zlatan revela ainda que levou-se ao limite: «Tornei algo impossível em algo possível. Na minha mente tinha apenas um objetivo: fazer dos meus colegas de equipa e treinadores campeões da Itália, porque fiz essa promessa.»

Zlatan Ibrahimovic esta temporada disputou 27 jogos pelos milaneses, apontado oito golos.