Em entrevista ao Voetbalzone, o diretor desportivo do AZ Alkmaar, Max Huiberts, admite que será difícil segurar o lateral-esquerdo Milos Kerkez, face ao interesse que tem despertado nos últimos tempos, com o Benfica no lote de clubes associado ao defesa.

«É verdade que vários rapazes manifestaram interesse em dar um salto para um nível mais alto», começou por dizer Huiberts.

«Em alguns casos, um jogador não pode ser retido, mesmo que o desejemos. É assim que as coisas são, quando um grande clube estrangeiro se aproxima de um clube neerlandês», acrescentou.

O dirigente realçou que o interesse no jovem húngaro é «avassalador».

«Milos está em alta», afirmou Huiberts. «Às vezes, um jogador simplesmente não pode ser retido. Podemos recusar propostas de uma equipa belga de meio de tabela ou um clube inglês que luta para não descer. Mas no caso dele, estamos a falar de grandes clubes. Milos é um rapaz muito especial com grandes qualidades. Toda a Europa já sabe disso.», concluiu.