O Inter Miami goleou este sábado o Orlando City por 5-0, em jogo da Conferência Este da liga norte-americana (MLS), com os amigos Luis Suárez e Lionel Messi a bisarem, com destaque para um golo caricato do argentino com o peito.

Um jogo que antes de começar já estava envolvido numa polémica que levou a uma troca de árbitros, mas depois não houve dúvidas em relação à superioridade da equipa de Miami, artilhada com antigos jogadores do Barcelona.

Luis Suárez marcou os dois primeiros golos cedo, aos 4 e 11 minutos, ambos com assistências de Gressel. Ainda antes do intervalo, o internacional uruguaio voltou a estar em destaque com uma assistência para Taylor fazer o 3-0 aos 29 minutos.

Foi, depois, no início da segunda parte, aos 57 minutos, que surgiu o tal golo caricato de Messi. Um lance desenhado por Jordi Alba que correu quase meio-campo, combinou com Suárez e rematou cruzado. Antes da bola passar a linha fatal, um defesa do Orlando City conseguiu aliviar, contra a trave e Messi, ali por perto, amorteceu com o peito, foi puxado por um adversário, mas a bola seguiu o seu caminho para a baliza como pode ver no vídeo no final do artigo.

Um golo estranho, mas verdade é que, cinco minutos depois, Messi voltou a marcar, aos 62, com mais uma assistência de Suárez, a segunda no jogo, desta vez para a cabeça do argentino.

Ainda faltava meia-hora para o final do jogo, mas o resultado já estava definido. Com esta segunda vitória, o Inter Miami lidera a Conferência Este com 7 pontos, mais três do que o Columbus Crew que tem ainda um jogo em atraso.

Veja o golo caricato de Messi: