A seleção de Moçambique garantiu neste sábado a qualificação para a Taça das Nações Africanas de futebol (CAN2023), 13 anos depois da última participação.

A equipa das ‘mambas’ venceu o Benim por 3-2, em Maputo. Ao minuto 90+4, com um empate no marcador, Clesio confirmou a qualificação e levou o selecionador Chiquinho Conde às lágrimas.

Perante 45 mil adeptos presentes no estádio, Moçambique confirmou o segundo lugar no grupo de apuramento, com 10 pontos, juntando-se a Guiné-Bissau, Cabo Verde e Angola.