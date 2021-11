O FC Porto venceu esta quinta-feira o Szolnoki (76-68), no Dragão Arena, em encontro referente à quarta jornada do Grupo H da FIBA Europe Cup de basquetebol.



Os dragões garantiram o segundo triunfo na fase de grupos e ocupam a segunda posição no grupo, a dois pontos do líder Legia de Varsóvia.



O jogo chegou ao intervalo empatado (40-40), mas o FC Porto construiu uma vantagem importante no terceiro período e garantiu o triunfo, com os norte-americanos Charlon Kloof e Rashard Odomes em destaque.