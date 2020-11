A equipa de basquetebol do FC Porto foi ao Pavilhão da Luz acabar com a invencibilidade do Benfica com uma vitória por 88-79, em jogo da 6.ª jornada da liga.

O FC Porto entrou melhor, mas o Benfica passou para a frente do marcador no segundo período, mas permitiu que os visitantes recuperassem a vantagem no último lance da terceira parte (62-61). Nos últimos dez minutos, a equipa de Moncho Lopez passou definitivamente para a frente do marcador e acabou o jogo com uma vantagem de 9 pontos.

Um resultado que permite ao FC Porto, com menos um jogo, juntar-se ao Benfica, Oliveirense e Sporting no topo da classificação, todos com 8 pontos, mas os leões, ainda só com vitórias, jogam ainda este sábado, no Pavilhão João Rocha, frente ao V. Guimarães.

Classificação dos primeiros: Sporting, Oliveirense e FC Porto, 8/4; Benfica, 8/5; Lusitânia, 7/4; Ovarense e Imortal, 6/4.