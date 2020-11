A Oliveirense venceu o CAB Madeira no prolongamento (87-79), esta quinta-feira, e juntou-se ao grupo de líderes da Liga de basquetebol.

Após um empate a 74 pontos no tempo regulamentar, a equipa de Oliveira de Azeméis conseguiu superiorizar-se no prolongamento. Com este resultado passa a somar oito pontos e junta-se a Sporting e Benfica no grupo de líderes.