Os quatro primeiros classificados do campeonato nacional de basquetebol venceram os respetivos compromissos na 15.ª jornada da competição.



O Sporting recebeu e bateu o Póvoa, continuando a liderar a classificação, com dois pontos de vantagem sobre o Benfica. A formação encarnada garantiu o triunfo frente ao CAB Madeira.



O FC Porto, que perdeu dois jogos por falta de comparência, segue na terceira posição após a vitória no reduto da Académica. No quatro lugar está a Oliveirense, que superou fora de portas o Iliabum.



Resultados da 15.ª jornada:



Benfica - CAB Madeira, 99-66

Sporting – Póvoa, 113-70

Ovarense - Vitória de Guimarães, adiado

Académica - FC Porto, 83-101

Illiabum – Oliveirense, 70-79

Lusitânia - Imortal, adiado