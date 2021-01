A equipa de futsal do Benfica foi a Sandim golear o Modicus por 4-0 na manhã deste sábado, em jogo da 16.ª jornada do campeonato nacional, voltando a destacar-se do Sporting no topo da classificação.

A equipa comandada por Joel Rocha adiantou-se no marcador logo aos 15 segundos com um golo de Tayebi, aumentou a vantagem à passagem do segundo minuto, por Chishkala, acabando por chegar ao intervalo a vencer por 3-0, com mais um golo de Tiago Brito.

A segunda parte foi mais equilibrada, mas os visitantes ainda aumentaram a vantagem com um segundo golo de Tayebi.

Com este triunfo, o Benfica, com 15 vitórias e dois empates, passa a contar com mais três pontos do que o Sporting que, na véspera, empatou com os Leões de Porto Salvo (4-4), mas os rivais de Alvalade têm ainda um jogo em atraso.