Continua tudo igual no topo da classificação do campeonato nacional de basquetebol: Benfica, Sporting e FC Porto venceram os respetivos jogos este sábado e mantêm-se no pódio da tabela classificativa.

As águias, líderes a par do Sporting, venceram por 84-75 na deslocação ao terreno da campeã em título Oliveirense, enquanto os leões receberam e venceram a Ovarense por 108-56.

Já o FC Porto venceu de forma tranquila o Maia BC, por 102-80.

Assim, Benfica e Sporting têm 31 pontos, ao passo que o FC Porto tem 30. Em quarto está a Oliveirense, com 27.

Todos os resultados da jornada 16 do campeonato nacional de basquetebol:

Vitória Guimarães-Esgueira, 85-72

UD Oliveirense-Benfica, 75-84

Terceira Basket-CAB Madeira, 74-100

Sporting-Ovarense, 108-56

FC Porto-Maia BC, 102-80

Illiabum-Galitos, 85-90 (após prolongamento)