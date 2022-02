O Benfica empatou esta noite na deslocação ao terreno dos Leões de Porto Salvo (3-3), em jogo a contar para a 14.ª jornada da primeira fase do campeonato nacional de futsal.

Os encarnados entraram melhor e abriram o marcador logo no primeiro minuto, por Tayebi. A equipa da casa, no entanto, chegou ao empate pouco depois, por Arthur.

Bruno Cintra voltou a dar vantagem às águias aos 15 minutos, e Afonso Jesus fez o 3-1 já na segunda parte.

Nos minutos, no entanto, a formação visitada chegou ao empate: Danny reduziu para 3-2 e no último segundo do jogo, a jogar em superioridade numérica devido à expulsão de Rocha, Bruno Pinto fez o 3-3 final.

Com este resultado, o Benfica segue no segundo lugar, com 35 pontos, a sete do líder Sporting. Os Leões de Porto Salvo é nono classificado, com 19 pontos.